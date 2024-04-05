60 TL’lik sigaranın ne kadarı vergiye gidiyor?

Sigara fiyatlarına seçimin ardından gelen zamlarla beraber en ucuz sigara 58 TL en pahalı sigara ise 69 TL’ye yükseldi. Bu kararın ardından ise vatandaşlar zamlarla beraber sigaralardan ne kadar vergi alınacağını merak ediyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, konuya açılık getirerek şu ifadeleri kullanduı: “Bugün ortalama 60 liraya satılan bir paket sigarada vergi yükü yaklaşık %80 civarındadır. 60 liralık bir paket sigaranın ortalama 48 lirası vergi, geri kalan 12 lira ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlardır. Yani bir paketteki 20 dalın 16 dalı vergidir.”

Kaynak: Haber Merkezi