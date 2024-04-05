Göztepe maçındaki hatalarımızı da görmeliyiz…

Göztepe maçını kazandık, galibiyet çok iyi geldi.

Bu maçtan galip ayrıldık diye de hatalarımızı görmemezlikten gelemeyiz.

Çünkü Göztepe maçında çok aksayan yerlerimiz vardı…

… … …

Defans blokumuz maçın genelinde kötüydü.

Üçlü defansla sahaya çıktığımızda oynayamıyoruz.

Oyuncu paylaşımını yapamıyoruz.

Yediğimiz ilk golde bir Göztepeli oyuncuyu, üç stoperimiz tutamadı.

Bundan dolayı aynı topa üç oyuncumuz gitti, Emir Ortakaya kendi kalesine gol attı.

Sol bek de Atila Turan’ın yerine Duhan Aksu oynadı.

Bu oyuncumuz ile ilgili geçen günde yazdım.

Fizik olarak hala yetersiz.

İkinci golde bir defans oyuncusu bu kadar rahat çalım yememelidir.

Duhan Aksu, topu rakip sahaya geçirdiğimizde, orada topla iyi ama savunması çok zayıf…

Sanki çarşamba günkü maçta Atila Turan’ı aradık?

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Maçta 2-2’yi yakaladıktan sonra hızlı hücumda üçüncü golü yiyorduk.

Bu pozisyonda Messaoudı, Burak Öksüz’ü geçip üçüncü golü atıyordu.

Son bölümde Vukoviç oyuna girdikten sonra Emir Ortakaya çıktı.

4’lü defansa döndükten sonra, hele oyunu rakip sahada oynayacaksak, bizim stoperlerimiz Yusuf Abdioğlu ve Burak Öksüz olmaz.

Çünkü Burak Öksüz çok ağır, defansımızın arkasına atılan toplarda geri dönemiyor.

O pozisyonda Emir Ortakaya olsaydı, bire bir bu kadar rakibe rahat pozisyon vermezdi.

Burak Öksüz’ün kaçırdığı o pozisyon gol olsaydı, bugün tarihe geçecek bu zaferi konuşamayacaktık…