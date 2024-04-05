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Çikolatada beklenen zamlar gelmeye başladı

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Ramazan Bayramı sonrası beklenen çikolata zamları bazı markalara gelmeye başladı.

Çikolatada beklenen zamlar gelmeye başladı mask
Çikolatada beklenen zamlar gelmeye başladı
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Kakao yağı ve çekirdeği fiyatlarındaki ‘anormal’ yükseliş sonrası Ramazan Bayramı bitiminde beklenen çikolata zamları bazı markalara gelmeye başladı.  Kakao fiyatlarında büyük artış: Kakao fiyatları, küresel arzdaki düşüşün etkisiyle uçuşa geçti. Kakao, yılbaşından bu yana yüzde 200 zamlanarak son 46 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

KAKAOYA ÜÇ AYDA YÜZDE 200 ZAM

Kakao veriminin yüzde 50'den fazla düşmesiyle fiyatlar yükseldi. Aktarlarda 600 TL'yi bulan kakaonun kilogram fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 200'ün üzerinde artarak son 46 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Kakao fiyatlarındaki artışın çikolata fiyatlarını da artırması bekleniyor.

İŞTE BAZI MARKALARIN ZAMLI FİYATLARI

Çikolatada beklenen zamlar gelmeye başladı

Kaynak: Haber Merkezi

# çikolata zam, Ramazan

05 Nis 2024 - 14:57 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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