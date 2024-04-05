İYİ Parti’de kurultay tarihi belli oldu

Seçim sonuçlarının ardından Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti’de kurultay tarihi kesinleşti. İYİ Parti'de kurultay 27 Nisan'da yapılacak.

Seçimli kurultayda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olup olmayacağı kesinleşmedi. Akşener kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmenin ardından karar verecek. İYİ Parti'de ise seçimin ardından Bilge Yılmaz Ekonomi Politikaları Başkanlığı'ndan, İrem Yaman GİK üyeliğinden istifa etmişti. İYİ Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener gördüğünü belirterek parti yönetimine tepki gösterdi.

Üçok sosyal medya hesabından "Son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. Sizleri affetmiyoruz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Akşener’in seçim öncesi "Başarısız olursam gereğini yapacağım" açıklamalarını hatırlatıp "Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi