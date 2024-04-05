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47 yıl sonra… Ahmet Çalık mazbatayı aldı

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Karamürsel’de 47 yıl sonra göreve gelen Ahmet Çalık bugün mazbatasını alarak resmen göreve başladı.

47 yıl sonra… Ahmet Çalık mazbatayı aldı mask
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Yerel seçimlerde Karamürsel’de 47 yıl sonra bir ilki başaran ve AK Partili Mesut Çetinkaya’yı geride bırakan CHP’li Ahmet Çalık bugün düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Seçimlerde Çalık yüzde 46.84 oy oranı ile birinci gelmişti.  Ahmet Çalık’a bugün mazbatasını alırken Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı ve Muhip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Bülent Sarı ve CHP büyükşehir adayı Atasoy Bilgin olmak üzere çok sayıda partili eşlik ederken, Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# İzmit, Kocaeli, Büyükşehir

05 Nis 2024 - 15:13 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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