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KOÜ'de bayramlaşma töreni yapıldı

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Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde bugün "Bayramlaşma Töreni" yapıldı.

KOÜ'de bayramlaşma töreni yapıldı mask
KOÜ'de bayramlaşma töreni yapıldı
KOÜ'de bayramlaşma töreni yapıldı
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Bayramlaşma törenine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, dekanlar, müdürler, akademisyenler, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile çok sayıda idari personel katıldı.

Törende akademik ve idari personelin tek tek bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “ Ramazan ayının bereketi ve huzuruyla dolu günlerinin ardından bayrama erişecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu noktada Ramazan Bayramı'nın coşkusunu siz değerli mensuplarımızla birlikte yaşamak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.

Manevi duygularımızın en üst düzeye çıktığı bu kutsal ay boyunca ibadetlerimizi yerine getirerek; paylaşma, birliktelik ve dayanışma bilincimizi pekiştirdik. Birliğimiz, beraberliğimiz, sağlık ve huzurumuzun daim olmasını dilerim.

Bu vesileyle, Kocaeli Üniversitesi ailesi olarak, tüm öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın, idari personelimizin ve tüm çalışanlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu günler dilerim. Bayramınız kutlu olsun.” dedi.

Bayramlaşma töreni, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

KOÜ'de bayramlaşma töreni yapıldı
KOÜ'de bayramlaşma töreni yapıldı


 

Kaynak: Bülten

# Ramazan, Kocaeli

05 Nis 2024 - 15:20 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

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