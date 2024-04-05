Yıldırım, Çalık’a görevi bu sözlerle devretti: ‘Adam bizi yendi’

Karamürsel Belediyesi’nde bugün yerel seçimlerin ardından devir teslim töreni yapıldı. Mazbatasını aldıktan sonra belediyeye giden CHP’li Ahmet Çalık görevi AK Partili İsmail Yıldırım’dan devraldı. Devir teslim töreni samimi bir ortamda geçerken, İsmail Yıldırım görevi: “Bu seçimde rakibi değildim. Ama karşısındaydım. Adam bizi yendi. Çok saygılı bir seçim geçirdik. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir seçimdi. Biz artık muhalefetteyiz ancak birlikte güzel işlere imza atabiliriz” dedi.

Daha sonrasında söz alan yeni belediye başkanı Ahmet Çalık ise: “20 senedir İsmail Yıldırım elinden geleni yaparak ilçemize hizmet etmeye çalıştı. Herkesi kucaklayarak ilçemizi hep birlikte yöneteceğiz. Ben başkanıma bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi