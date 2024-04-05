İkinci dönemine resmen başladı, Başkan Büyükakın mazbatasını aldı

BÜYÜKAKIN İKİNCİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın en yakın rakibine yüzde 16.86 oy fark attı. Tahir Büyükakın oyların yüzde 45.83’ünü alırken en yakın rakibi CHP Kocaeli Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin ise yüzde 28.97 oy oranında kaldı. Tahir Büyükakın bu sonuçlarla 2019’un ardından ikinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

MAZBATASINI İL SEÇİM KURULU BAŞKANINDAN ALDI

Yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mazbatasını bugün Bahçecik Kültür Merkezi’nde yer alan İl Seçim Kurulu’ndan aldı. İl Seçim Kurulu Başkanı Atilla Darı, mazbatasını Tahir Büyükakın’a teslim etti.

BÜYÜKAKIN’A TÖRENDE BÜYÜK DESTEK

Mazbata törenine AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, AK Parti İl eski Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, AK Parti gençlik ve kadın kolları teşkilatı katıldı.

BEŞ YIL DAHA GURURLA HİZMET EDECEĞİZ

Mazbata alma töreni ardından konuşma yapan Büyükakın, şunları söyledi: “ Bizler için neşeli bir gün. Uzunca bir seçim maratonu yaşadık. Yaklaşık üç ay kadar sürdü. Hatta önceki hazırlıklarını düşündüğünüzde dört aya sarkan bir süreçti. Bu süreçten alnımızın akıyla çıktık diye düşünüyorum. Türkiye'yle kıyasladığımızda oldukça başarılı bir sonuç elde ettik. Haklı olarak gururlu ve sevinçliyiz. İnşallah önümüzdeki beş sene boyunca da milletimize hizmet görevini gururla yerine getireceğiz.

MİLLETİMİZDEN HİÇBİR ZAMAN YÜZ ÇEVİRMEYECEĞİZ

Biz daha önce de defalarca söyledik. Biz yarış bittikten sonra da koşan atlarız. Hiç durmadık, bundan sonra da koşmaya devam edeceğiz. Son bir ayda, iki ayda milleti hatırlamayacağız. Milletimizden hiçbir zaman yüz çevirmeyeceğiz. Sürekli olarak yani şu andan itibaren bayram tatili bile yapmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz de gereken takdiri bir beş yıl daha geçtiğinde yine aynı şekilde Allah'ın izniyle milletin yanında duranlarla durmayanları birbirinden ayırt edecek.

BİZ HER ZAMAN BAŞARI İÇİN MÜCADELE ETTİK

Muhalefetin sözlerinin tutulmayacağını eminim. Zaman her şeyi gösterecek ama geçtiğimiz beş yılda tutulmayan sözler önümüzdeki beş yılda tutulmayacak. Biz onların başarısızlığı üzerine başarıyı inşa edecek bir siyasi kültür hiçbir zaman olmadık. Biz her zaman başarı için mücadele ettik. Birileri başarısız olsun da biz başarı görülelim diye de hiç uğraşmadık? Ama onlar maalesef bizim başarısız olmamızı kendilerine başarı sayan bir kültürden geliyorlar. Biz hiçbir zaman polemik yapmayı siyaset yapmanın bir biçimi olarak görmedik. Doğru da bulmadık. Seçim döneminde onların politiklerine cevap vermek için gereken şeyleri elbette söyledik. Gerekirse elbette söyleyeceğiz ve sessiz kalmayacağız. Bunu bilmelerinde fayda var.

BİZ YAPILAN POLEMİKLERE ALET OLMAYACAĞIZ

Tevazumuz, suskunluğumuz, hoşgörümüzden acizliğimizden değil. Suskunluğumuz bu millete olan saygımızdan, edebimizden, adabımızdan geliyor. Biz şimdi önümüzdeki dönem yine beş yıl boyunca hizmet üretmek için çalışmaya devam edeceğiz. Polemik yapmaya kalkacaklar. Bunu biliyoruz. Geçtiğimiz dönemde hep böyle yaptılar. Biz bunlara hiçbir alet olmayacağız. Bizim dilimiz bu kente geçtiğimiz beş yıl boyunca huzur verdi. Aynı şekilde devam edecek. Küskünlük, kırgınlık, kavga, gürültü bizden görmedi insanlar geçtiğimiz beş yılda. Önümüzdeki beş da görmeyecekler. Bu kentin huzurunun teminatı biz olacağız.

BİZ BU KENTE AĞABEYLİK YAPTIK

Geçtiğimiz beş yılda bu kentin kavga ortamına sürüklenmemesinin teminatı bizdik. Önümüzdeki dönemde de biz olacağız. Biz bu kente hep ağabeylik yaptık. Önümüzdeki süreçte de aynı şekilde devlet adamı hassasiyeti ile bu görevimizi icra edeceğiz. Sadece siyasi polemiklerle kentin bir gelecek inşa edemeyeceğini biliyoruz. Sadece göz boyamayla, vaatle günü kurtaran faaliyetlerdir. Sağduyuyla akıllı adımlar atarak, yerli yerinde işler yaparak, sürekli milletimize yüzümüz dönük olarak çalışmaya devam edeceğiz.

CUMHURBAŞKANIMIZIN GELİŞİ NETLEŞMEDİ

Cumhurbaşkanımız gelişi ile ilgili henüz bir takvim açıklanmış değil. Bir ziyaret programı düşünülüyor ama henüz tarihle ilgili bir şey yok. Cumhurbaşkanımızın bir yurt dışı seyahati olacak. Bayram tatili var yine malum. Bütün o programların ardından yaza doğru bir program olacağını tahmin ediyorum.“