Seçkin Hafızlardan Kur’an-ı Kerim ziyafeti

“2024 Ramazan Etkinlikleri” kapsamında her yaştan ve her Başiskeleli’ye hitap eden etkinliklerle Ramazan coşkusunu ve sevincini yaşatmaya devam eden Başiskele Belediyesi, Kadir Gecesi’nin manevi ruhunu erkenden kentte yaşattı.

Başiskele İlçe Müftülüğü iş birliğiyle Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen Kur’an-ı Kerim Tilaveti programında ülkemizin seçkin hafızları sahneye çıktı. Dünya Kur'an Okuma Birincisi Kurra Hafız Nebi Yaşar, Dünya Kur'an Okuma Birincisi Hafız Ali Tel, Dünya Kur'an Okuma Birincisi Hafız Mehmet Bilir, ilahi ve kasideleriyle Tasavvuf Müziği Sanatçısı Naci Bülbül ve Fazlı Çoban katıldı.

Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’nin manevi iklimini erkenden yaşamak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, Teravih Namazına müteakiben saat 21:45’te başladı.

Türkiye’nin seçkin hafızları ve Dünya Kur'an Okuma Birincilerinin okuduğu Aşr-ı Şerif’lerini can kulağıyla dinleyen vatandaşlar, hep birlikte huzurlu bir gece yaşadılar. Naci Bülbül ve Fazlı Çoban da söyledikleri ezgi ve ilahileriyle güzel bir tasavvuf dinletisi yaşattılar.

11 Ayın Sultanı Ramazan’ın anlam ve önemini pekiştiren, Kadir Gecesi’nin manevi ruhunu yaşatan program sonunda katılımcı hocalara çiçekler takdim edildi.

Kaynak: BÜLTEN