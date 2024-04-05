Başiskele’de bayram temizliği başladı

Kent genelinde temizlik çalışmalarını periyodik olarak yıl boyunca sürdüren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi hummalı bir çalışma gerçekleştirerek ilçeyi bayrama hazırlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı topyekûn bayram temizliğinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydanlar, yollar, kaldırımlar, cami avluları, park, bahçeler, yeşil alanlar ve vatandaşın ortak kullanım alanları büyük bir titizlikle temizlenmeye başlandı.

HEM ARAÇLARLA HEM DE MOBİL EKİP İLE TEMİZLİK

Vatandaşların daha huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri için yoğun bir temizlik çalışmasına giren Başiskele Belediyesi, hem temizlik araçları ve hem de mobil ekiplerle kenti pırıl pırıl temizliyor. Yol süpürme araçları ve su tankerleriyle sokak ve caddeler tertemiz yıkanıyor, çöpler, moloz atıkları çevre ve görüntü kirliliğine neden olmayacak şekilde toplanıyor. Mobil temizlik ekipleri de araçların giremediği yerlerde, kaldırım ve orta refüjlerde çöpleri özenle temizlerken,yeşil alanlarda da çim biçme yabani ot temizleme çalışmalarını yerine getiriyorlar.

MEZARLIK VE ŞEHİTLİKLER DE TEMİZLENDİ

Başiskele Belediyesi, her bayram olduğu gibi yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi de kent genelindeki şehitlik ve mezarlıkları da bayrama hazırlıyor. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla mezarlıklarda hem çöp temizliği, hem de yabani ot temizleme çalışmalarına başladılar.

Başiskele’de bayram temizliği arefe günü akşamına kadar sürecek ve kent tamamen bayrama hazır hale getirilecek.

Kaynak: BÜLTEN