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05 Nis 2024 - 16:40- Ekonomi G:

Bayramlık ürünlerin fiyatı zamlandı

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Her bayram vatandaşın evine gelen misafire ikram etmek için aldığı şeker, çikolata, kolonya, tatlı ve benzeri ürünlerin fiyatı bir önceki Ramazan Bayramı’na göre zamlandı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
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Bayramlık ürünlerin fiyatı zamlandı
Bayramlık ürünlerin fiyatı zamlandı
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Vatandaş Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladı. Evlerde bayram temizliği telaşı yaşanırken ziyarete gelecek misafirler için de ikramlıklar da hazırlanıyor. Çikolata, şeker, tatlı, lokum, kolonya ve kahve gibi pek çok ürün kent esnafının dükkânlarında yerini alırken fiyatlarının bir önceki Ramazan Bayramı’na göre yükseldiği görüldü. Şekerin fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 arttı. Kolonya en az yüzde 25 zamlandı. Eve gelen misafirleri için kahve alacak olan vatandaşlar geçen yıla göre 140 TL daha fazla para ödeyecek. Çikolatalarda ise fiyat aralığı bu yıl daha da geniş. Geçen yıl en düşük fiyatlı çikolata 90 TL olurken bu yıl ki fiyat 180 TL, çikolatadaki artış da şekerdeki gibi yüzde 100 oldu.

Bayramlık ürünlerin fiyatı zamlandı

Bayramlık ürünlerin fiyatı zamlandı

ÜRÜN ADI

2023 FİYATI (TL)

2024 FİYATI (TL)

Şeker

90 - 120

180 - 240

Çikolata

100 - 220

200 - 1600

Kolonya

30

40 - 80

Kahve

300

440

Baklava

220 - 250

600 - 680

Lokum

70 - 250

100 - 300

Kadayıf

250 - 350

550 - 650

# Ramazan, para

05 Nis 2024 - 16:40 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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