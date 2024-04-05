Bayramlık ürünlerin fiyatı zamlandı

Vatandaş Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladı. Evlerde bayram temizliği telaşı yaşanırken ziyarete gelecek misafirler için de ikramlıklar da hazırlanıyor. Çikolata, şeker, tatlı, lokum, kolonya ve kahve gibi pek çok ürün kent esnafının dükkânlarında yerini alırken fiyatlarının bir önceki Ramazan Bayramı’na göre yükseldiği görüldü. Şekerin fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 arttı. Kolonya en az yüzde 25 zamlandı. Eve gelen misafirleri için kahve alacak olan vatandaşlar geçen yıla göre 140 TL daha fazla para ödeyecek. Çikolatalarda ise fiyat aralığı bu yıl daha da geniş. Geçen yıl en düşük fiyatlı çikolata 90 TL olurken bu yıl ki fiyat 180 TL, çikolatadaki artış da şekerdeki gibi yüzde 100 oldu.

ÜRÜN ADI 2023 FİYATI (TL) 2024 FİYATI (TL) Şeker 90 - 120 180 - 240 Çikolata 100 - 220 200 - 1600 Kolonya 30 40 - 80 Kahve 300 440 Baklava 220 - 250 600 - 680 Lokum 70 - 250 100 - 300 Kadayıf 250 - 350 550 - 650