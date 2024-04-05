Bayramlık ürünlerin fiyatı zamlandı

Vatandaş Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladı. Evlerde bayram temizliği telaşı yaşanırken ziyarete gelecek misafirler için de ikramlıklar da hazırlanıyor. Çikolata, şeker, tatlı, lokum, kolonya ve kahve gibi pek çok ürün kent esnafının dükkânlarında yerini alırken fiyatlarının bir önceki Ramazan Bayramı’na göre yükseldiği görüldü. Şekerin fiyatı geçen yıla göre yüzde 100 arttı. Kolonya en az yüzde 25 zamlandı. Eve gelen misafirleri için kahve alacak olan vatandaşlar geçen yıla göre 140 TL daha fazla para ödeyecek. Çikolatalarda ise fiyat aralığı bu yıl daha da geniş. Geçen yıl en düşük fiyatlı çikolata 90 TL olurken bu yıl ki fiyat 180 TL, çikolatadaki artış da şekerdeki gibi yüzde 100 oldu.
ÜRÜN ADI
2023 FİYATI (TL)
2024 FİYATI (TL)
Şeker
90 - 120
180 - 240
Çikolata
100 - 220
200 - 1600
Kolonya
30
40 - 80
Kahve
300
440
Baklava
220 - 250
600 - 680
Lokum
70 - 250
100 - 300
Kadayıf
250 - 350
550 - 650