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05 Nis 2024 - 16:54- Asayiş G:

Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü

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Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Kocaeli-İstanbul sınırında patlayıcı malzeme taşıdığı öğrenilen tır alev topuna döndü. Bölgeden geçen Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli ve jandarma ekiplerinin erken müdahalesi yangının ormana sıçramasını önledi.

Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
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Yangın, Kuzey Marmara Otoyolu  Kocaeli- İstanbul sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kozmetik malzeme ve parfüm türü patlayıcı malzemeler taşıyan tırın dorse kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, dorseden aracın çekici kısmını ayırdı. Kısa sürede alev topuna dönen dorse ve içerisindeki malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sınır dışı işlemleri gerçekleştirmek üzere çıktıkları yolda yangına denk gelen Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli ile Kocaeli İl Göç İdaresi müdürlüğünün emrinde çalışan jandarma ekiplerinin müdahalesi ise yangının, ormanlık alana sıçramasını önledi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen ve dorsenin küle döndüğü yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü
Patlayıcı malzeme taşıyan tır alev topuna döndü

Kaynak: İHA

# İstanbul, Kocaeli, sevk

05 Nis 2024 - 16:54 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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