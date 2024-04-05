Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
05 Nis 2024 - 17:02- Siyaset G:

Yıldırım ve Soydabaş danışman oldu, Büyükakın ilk atamalarını yaptı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yeni dönemin ilk atamalarını gerçekleştirdi. Büyükakın, İsmail Yıldırım’ı siyasi danışman olarak atarken başkanvekili olarak görev yapan Mustafa Soydabaş’ı ise kentsel dönüşümden sorumlu danışman görevlendirdi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Yıldırım ve Soydabaş danışman oldu, Büyükakın ilk atamalarını yaptı mask
Yıldırım ve Soydabaş danışman oldu, Büyükakın ilk atamalarını yaptı
Yıldırım ve Soydabaş danışman oldu, Büyükakın ilk atamalarını yaptı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

YILDIRIM VE SOYDABAŞ’I DANIŞMAN OLARAK ATIYORUM

Yerel seçimler sonrası ikinci dönemi için tekrar göreve seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı açıklamada, “İki tane başkan danışmanı atayarak göreve başlayacağım. Biri İsmail Yıldırım kardeşimiz. Kendisi uzun süre Karamürsel’e hizmet etti. Bu dönem siyasi danışman olarak hizmet verecek. Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Mustafa Soysabaş yıllardır bizle çalışıyor. Kendisini kentsel dönüşümden sorumlu danışman olarak danışman kadrosuna atayacağım. Kendisi bana müşavirlik yapacak. Kentsel dönüşüm çalışma konularımızı takip edecek. İkisi de itibarlı arkadaşlarımız. Büyükşehir Belediyesi’ne katkı sunacaklarına inanıyorum. Bu dönem danışman kadrolarını daha fazla kullanacağım.”

Yıldırım ve Soydabaş danışman oldu, Büyükakın ilk atamalarını yaptı

# başkan, hizmet, Kocaeli, Büyükşehir, çalışma, tahir büyükakın

05 Nis 2024 - 17:02 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.956.413 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL