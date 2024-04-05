Kavga ettiği şahsı değil, ayırmak isteyenleri vurdu

Olay, Başiskele Yuvacık Merkez Cami önünde meydana geldi. İddialara göre; Y.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rüstem K. ile Recep K. isimli 2 kişi araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu esnada Y.Ö. yanında bulunan silahı ile ateş etmeye başladı. R.A. ve R.K. ve silahtan çıkan mermilerle yaralandı. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları camiye de isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri Y.Ö'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



