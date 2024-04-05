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05 Nis 2024 - 17:10- Asayiş G:

TEM’de zincirleme kaza: 6 yaralı

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 TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
TEM’de zincirleme kaza: 6 yaralı mask
TEM’de zincirleme kaza: 6 yaralı
TEM’de zincirleme kaza: 6 yaralı
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Kaza, TEM Otoyolu’nda Körfez Karayolları Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol ayrımına giren 34 LC 8620 plakalı, 41 ET 106 plakalı, 34 CTF 085 plakalı ve 34 CBZ 668 plakalı otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede tek şeritten verilen trafik, uzun araç kuyruklarının olmasına sebep oldu. Araçların, oto kurtarıcı yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

TEM’de zincirleme kaza: 6 yaralı
TEM’de zincirleme kaza: 6 yaralı
TEM’de zincirleme kaza: 6 yaralı
TEM’de zincirleme kaza: 6 yaralı

# İzmit, Körfez, polis, sevk, araç

05 Nis 2024 - 17:10 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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