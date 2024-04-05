Vali Seddar Yavuz'dan bayram uyarısı

İL MÜDÜRLERİ VE PERSONEL İLE BAYRAMLAŞTI

11 ayın sultanı Ramazan, bu yıl 9 Nisan'da açılacak son oruçla birlikte geride kalacak, 10 Nisan'da kılınacak bayram namazıyla Ramazan Bayramı başlayacak. 9 günlük izin ilan edilen bayram öncesi Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, valilik bünyesinde görevli personelle bayramlaştı. Başta bakanlıkların İl Müdürleri olmak üzere pek çok personelle gerçekleşen bayramlaşma sonrası Vali Yavuz açıklamalarda bulundu. Vatandaşların bayramını da kutlayan Vali Seddar Yavuz, yola çıkacaklar başta olmak üzere kentte kalacak vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

SIHHATLE ULAŞMAYI TEMENNİ EDİYORUM

Vali Seddar Yavuz şunları söyledi: "Mübarek ramazan ayının sonuna yaklaşıyoruz. Bugün de bin aydın daha hayırlı olan Kadir Gecesi. Bu gecenin öncelikle aziz milletimize, tüm İslam Âlemi’ne, insanlığa hayırlar getirmesini dileklerimle inşallah bayrama da sağlıkla, sıhhatle ulaşmayı temenni ediyorum. Bayramlar yardımlaşmanın ve duyguların en üst seviyeye çıktığı günlerdir. Bu kapsamda pek çok vatandaşımız memleketlerine giderek yakınları ile bir araya gelecek ve gönüller alacaklar.

KEDER GÜNÜ OLMASIN DİYE TEDBİRLERİMİZİ ALDIK

Yakınlarına kavuşmak için yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, uykusuz ve yorgunken yola çıkmamalarını özellikle istirham ediyor, emniyet kemerlerini mutlaka taksınlar. Bayramda emniyet ve jandarma ekiplerimiz yoğun bir şekilde denetimlerini gerçekleştirecek. Hem Kuzey Marmara hem TEM hem D-100 hem de D-130 Karayolları'nda yoğun trafik denetimleri yapacağız. Denetimleri vatandaşımızın sevdikleri yanına güvenli bir şekilde ulaşması için yapacağız, bayram ve sevinç günleri acı, keder günü olmasın diye yapacağız. Tedbirlerimizi aldık.

3 BİN 610 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Bayramda 3 bin 610 personel trafik tedbirleri kapsamında dönüşümlü olarak görev yapacak, 124 ekip ve 188 araçlı ekip sahada olacak. Vatandaşımızın bayramı güvenli bir şekilde geçirmesi için de etkin tedbirlerimizi almış durumdayız. Fahiş fiyat ve insanımızı aldatmaya yönelik çaba içerisinde olan girişimlere karşı da Ticaret İl Müdürlüğü'müze bağlı ekiplerimiz sahada, etiket denetimleri devam edecek. Gıda üretilen yerler de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce denetlenecek. Aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor ve yardımlaşma, dayanışma ve kardeşliğin zirveye çıkmasını gönülden arzu ediyorum"