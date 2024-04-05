 Mazbatasını alan Büyükakın personelle bayramlaştı: “Şimdi yeniden hizmet etme zamanıdır”

BÜYÜKŞEHİR’DE BAYRAMLAŞMA GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimler sonucunda yeniden başkan seçildi. Bugün Başiskele İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Büyükakın, Ramazan Bayramı tatiline çıkacak olan belediye personelleri ile belediye önünde bayramlaştı. Sırayla yönetici kadrosu ve personellerle bayramını kutlayan Büyükakın, katılım sağlayan belediye personellerine seslendi.

BENİM AĞAM, PAŞAM YA DA ARKA BAHÇEM YOKTUR

Başkan Büyükakın bayramlaşma töreninde belediye çalışanlarına yönelik yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Geçtiğimiz beş yıl boyunca bu millete bir söz verdik. Yola çıkarken dedik ki koltuğa oturduğumuz günü değil kalkacağımız günü düşünerek çalışacağız. Herkesin belediye başkanı olacağız, kimsesizlerin kimsesi olacağız dedik. Sadece bu millete ve Rabbimize boyun eğeceğiz onun dışında başka kimseye boyun eğmeyeceğiz. Sizlerle bir araya geldiğim bütün toplantılarda bunları size söyledim. Benim ağam, paşam veya arka bahçem yoktur.

BİZİ KOLTUĞA OTURTANIN MİLLET OLDUĞUNU UNUTMADIK

Milletimiz bizim verdiğimiz söze inandı ve bize ‘bu şehri size emanet ediyoruz, hadi çalışın’ dedi. Yol yürürken bizi bu koltuğa oturtanın millet olduğunu unutmadık. Mezarlıklarla da o kadar çok vazgeçilmez adam var ki, dünyaya hükmeden padişahlar var. Bir de kendini vazgeçilmez sananlar var hepsi mezarlıklarda. Önemli olan itibar görmek. Dünyada ki en güzel makam itibar makamıdır. Kocaeli’de her 2 hemşerimizden 1 tanesinin desteği ile kazandık. Kocaelililer siz sözünüzü tuttunuz biz de belediyeciliğinizden memnunuz diyerek şehrin anahtarını bize teslim etti.

BU MAKAMIN SAHİBİ KOCAELİLİLERDİR

Ben seçildim ama belediye başkanı olarak tek kazanmadım sizler de kazandınız. Eğer sizler kapıya gelen vatandaşa kötü davransaydınız ben yukarda bu mikrofondan ne söylersem söyleyeyim bir anlamı olmayacaktı. Benim anlayışım bu, bir gün bile milletten yüz çevirmeyeceğiz. Bu makamın sahibi Kocaelililerdir. Bunu bileceğiz. Benim arka bahçem yoktur, benim patronum yoktur. Benim patronum sadece millettir ve sadece Allaha hesap veririm. Bir gün size ‘Başkan şöyle dedi’ diyenler olursa onu kovun. Benim öyle bir adamım yok. Seçim geride kaldı. Şimdi yeniden Bismillah diyerek hizmet etme zamanıdır.” dedi.