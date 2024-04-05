İzdivaç prömiyer yaptı

HÜRRİYET VE ERCAN DA KATILDI

Anton Çehov’un iki kısa oyunundan uyarlanan İzdivaç isimli oyunun prömiyeri Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde gerçekleşti. İlk gösterime İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekibi kutladı, “Tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum” dedi. İzdivaç oyununu uyarlayan ve yöneten Numan Ertuğrul Uzunsoy, “Burada gerçekten çok güçlü bir emek var. Bir hayal ettik ve çok çalıştık.” dedi.

2 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

İzdivaç oyunu 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her cumartesi günü tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Ücretsiz olan oyun için rezervasyon sistemi ile seyirci kabul edecek. Vatandaşlar detaylı bilgi ve rezervasyon için (0262 322 19 99) numaralı telefonu arayabilir.

Kaynak: Bülten