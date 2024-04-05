Sağlık çalışanları erken bayramlaştı

Valilik ve Alikahya yerleşkelerinde düzenlenen bayramlaşma Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, müdürlüğe bağlı Başkan ve Başkan Yardımcıları ile birim sorumluları ve çalışanlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen etkinlikte çalışan personellere çikolata ve kolonya ikram edildi, sembolik miktarda bayramlık harçlık verildi.

PEHLEVAN’DAN KUTLAMA VE UYARI

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramlarını kutlayarak, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diledi. Ayrıca, uzun yolculuk yapacak olanlara hız sınırları ve trafik kurallarına uymaları konusunda önemli hatırlatmalarda bulundu.

İl Sağlık Müdürü Pehlevan, sağlıklı bir bayram geçirebilmek adına aşırı tatlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, sağlık konusundaki önemli ipuçlarını da personelleri ile paylaştı.

Kaynak: Bülten