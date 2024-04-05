EDS’ler 15 Nisan’da ceza yazmaya başlıyor! Kocaeli Valiliği’nden açıklama

Kocaeli'de, 2 yıl önce yollarda kurulan Elektronik Denetim Sistemi 15 Nisan gününden itibaren devreye girecek. Aşırı hız, şerit değişimi, hatalı park, kırmızı ışık ihlallerinde ceza kesilecek.

Kocaeli’de D-100, D-130 yollarında çok sayıda EDS bulunurken, sistem 15 Nisan gününden sonra devreye girecek. Özellikle bu yollarda emniyet şeridini kullanan, aşırı hız yapan sürücülerin daha dikkatli olacakları düşünülüyor. Konuyla ilgili Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

SÜRÜCÜLER BİLGİLENDİRME LEVHALARINA DİKKAT ETSİN

“Karayolu kullanıcılarının can ve mal güvenliğini sağlamak, sürücülerde Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu ön plana çıkararak trafik kazalarını en aza indirmek, düzenli ve güvenli trafik akışını oluşturarak kural ihlalinde bulunan araçları tespit etmek amacıyla; İlimizde EDS (Elektronik Denetleme Sistemleri) çalışmaları kapsamında, 21 adet Kırmızı Işık İhlal Tespit, 8 adet Ortalama Hız İhlali Tespit ve 19 adet Park İhlal Tespit Sistemlerinin kurulumu tamamlanmış olup, söz konusu EDS sistemleri 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle çalışmaya başlayacaktır. Bu kapsamda, sürücülerimizin EDS sistemlerinden önce konulan bilgilendirme levhalarına, yatay ve düşey işaretlemelere ve aracın türüne göre belirtilen azami hız sınırlarına uyması önemle rica olunur.”

Kaynak: Haber Merkezi