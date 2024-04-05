BAL’a çıkma maçı

BAĞDATSPOR MU, KARAMÜRSEL Mİ?

Bu sezon BAL’a çıkacak iki takımın belirleneceği Süper Amatör Lig Play-Off’ta iddialı iki takım, Bağdatspor ile Karamürselspor karşı karşıya geliyor. 11 puanla liderlik koltuğunda oturan Bağdatspor, 9 puanla ikinci sırada yer alan Karamürselspor’u konuk edecek. Bağdatspor, kazanması durumunda BAL’a çıkma yolunda çok önemli avantaj sağlayacak. Karamürselspor da kazanıp, avantajını korumak isteyecek. Ligin ilk yarısında Karamürsel’de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak.