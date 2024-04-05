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BAL’a çıkma maçı

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta ikinci yarı cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Günün maçı lider Bağdatspor ile ikinci sıradaki Karamürselspor arasında olacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de start alacak.

Hulusi Özdilek
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BAĞDATSPOR MU, KARAMÜRSEL Mİ?

Bu sezon BAL’a çıkacak iki takımın belirleneceği Süper Amatör Lig Play-Off’ta iddialı iki takım, Bağdatspor ile Karamürselspor karşı karşıya geliyor. 11 puanla liderlik koltuğunda oturan Bağdatspor, 9 puanla ikinci sırada yer alan Karamürselspor’u konuk edecek. Bağdatspor, kazanması durumunda BAL’a çıkma yolunda çok önemli avantaj sağlayacak. Karamürselspor da kazanıp, avantajını korumak isteyecek. Ligin ilk yarısında Karamürsel’de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.  Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak.  

05 Nis 2024 - 18:01 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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