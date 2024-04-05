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Lider Derince Birlikspor Emekspor ile oynuyor

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2.Küme’de ikinci yarı geçen hafta başladı. C Grubu’nda zirvede yer alan Derince Birlikspor, geçen hafta ilk puan kayıplarını yaptı, deplasmanda Erenlerspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Kırmızı-Lacivertli ekip, cumartesi günü sahasında Kocaeli Emekspor ile karşılaşacak. Derince Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak.

Kenan Meriç
Kenan Meriç Tüm Haberleri
Lider Derince Birlikspor Emekspor ile oynuyor mask
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ERENLERSPOR, KİRAZLIYALI İLE DEPLASMANDA

Geçen hafta sahasında lider Derince Birlikspor karşısında 2-2 berabere kalan Erenlerspor, kazanması halinde puan farkını 4’e indirip, umutlanacaktı. Lider Derince Birlikspor’un 7 puan gerisinde bulunan Erenlespor’un şampiyonluk şansı azaldı. 15 puanla ikinci sırada yer alan Erenlerspor, 8 puanlı Kirazlıyalıspor’a konuk olacak. Körfez Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak. Bu grupta Play-Off yarışı yapan Yenidoğanspor da, cumartesi günü M.Ali Kağıtçı’da 15.00’de başlayacak karşılaşma da İzmit 41 FK ile oynayacak.

# Körfez, İzmit, hafta, Derince

05 Nis 2024 - 18:03 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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