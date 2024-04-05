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Gölcükspor’un gençleri işi bitirdi

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U-18 Ligi Elit Play-Off grubunda 4.hafta maçları oynandı. Lider Gölcükspor, Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maçta umudu kalmayan Darıca Birlikspor’u 3-0 yendi, son kaç öncesinde Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Hulusi Özdilek
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Gölcükspor’un gençleri işi bitirdi mask
Gölcükspor’un gençleri işi bitirdi
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DARICA BİRLİKSPOR’U YENDİ

Normal sezonda şampiyonluğu son maçta kaçıran, Türkiye Şampiyonası’na gitme şansını Play-Off’a bırakan Gölcükspor, 3 maçta 7 puanla Darıca Birlikspor karşısına çıktı. Kırmızı-Siyahlı ekip, bir gün önce oynanan Körfez GB-Hisareynspor maçı berabere bittiği için Darıca Birlikspor karşılaşmasını kazanması halinde ilk ikiye girmeyi garantileyecekti.

Gölcükspor’un gençleri işi bitirdi

18 YAŞ GRUBUNDA İLİMİZİ GRUPLARDA TEMSİL EDECEK

 Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maçta skoru ilk yarıda yakaladı. Emirhan Durmuş, Sercan Tüktaş ve Muhammet Kaya’nın attığı golle 3-0 öne geçti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Gölcükspor, puanını 10’a çıkardı, son maç öncesinde ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek dördüncü takım oldu. Mustafa Çelik’in teknik sorumluluğunu yaptığı Kırmızı-Beyazlı ekip, Darıca Birlikspor maçından sonra çok büyük sevinç yaşadı.

# Türkiye, Körfez

05 Nis 2024 - 18:05 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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