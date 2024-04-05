Gölcükspor’un gençleri işi bitirdi

DARICA BİRLİKSPOR’U YENDİ

Normal sezonda şampiyonluğu son maçta kaçıran, Türkiye Şampiyonası’na gitme şansını Play-Off’a bırakan Gölcükspor, 3 maçta 7 puanla Darıca Birlikspor karşısına çıktı. Kırmızı-Siyahlı ekip, bir gün önce oynanan Körfez GB-Hisareynspor maçı berabere bittiği için Darıca Birlikspor karşılaşmasını kazanması halinde ilk ikiye girmeyi garantileyecekti.

18 YAŞ GRUBUNDA İLİMİZİ GRUPLARDA TEMSİL EDECEK

Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maçta skoru ilk yarıda yakaladı. Emirhan Durmuş, Sercan Tüktaş ve Muhammet Kaya’nın attığı golle 3-0 öne geçti. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Gölcükspor, puanını 10’a çıkardı, son maç öncesinde ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek dördüncü takım oldu. Mustafa Çelik’in teknik sorumluluğunu yaptığı Kırmızı-Beyazlı ekip, Darıca Birlikspor maçından sonra çok büyük sevinç yaşadı.