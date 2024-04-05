Hereke Yıldızspor Gebzespor’u dağıttı

GEBZESPOR’A FARK ATTI

Geçen Darıca Birlikspor’u 3-1 yenerek Play-Off grubunda ilk galibiyetini alan Hereke Yıldızspor, son maçında iki kez öne geçtiği karşılaşmada Körfez GB ile 2-2 berabere kalan Gebzespor, kritik maçta karşı karşıya geldi. 5 puanla ikinci sırada bulunan Hereke Yıldızspor ile 4 puanla dördüncü sıradaki Gebzespor arasındaki maçı kazanan takım ilk iki için avantaj sağlayacaktı.

SON MAÇINDA HİSAREYN İLE OYNAYACAK

Hereke Yıldızspor, 10.dakikada Barış Şeker’in, 25.dakikada penaltıdan Yusuf Can Ataseven’in ve 43.dakikada Mustafa Çalık’ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi. 90.dakikada Yusuf Can Ataseven ile bir gol daha bulan Hereke Yıldızspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Hereke Yıldızspor, son maçında Pazartesi günü Hisareynspor’u yenmesi halinde Gölcükspor’dan sonra Türkiye Şampiyonası’na katılacak 5.takım olacak.