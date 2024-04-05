Derincespor, Kastamonu sınavında

KASTAMONU İLE OYNAYACAK

Hafta içinde deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta İnegölspor ile 1-1 berabere kalan Derincespor, galibiyeti kaçırmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, 33.hafta maçında bu kez sahasında lig ikincisi Kastamonuspor ile karşılaşacak. Kendisini düşme hattının uzağında tutmak isteyen Derincespor, son 6 maçını kazanan Kastamonuspor karşısında puan almak istiyor.

OKAN VE ERAY SAKAT

Sarı-Lacivertli ekipte, bu kritik maç öncesinde eksikler var. Fethiyespor maçında sakatlanan kaleci Eray Birniçan, Kastamonuspor maçında da yok. Son İnegölspor maçında sakatlanan kanat oyuncusu Okan Baydemir’in de pazar günkü maçta oynamasının zor olduğu açıklandı. Sarı kart cezalısı olduğu için İnegöl’de forma giyemeyen forvet oyuncusu Ege Özkayımoğlu ise Kastamonu maçında sahada olacak.