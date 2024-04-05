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Derincespor, Kastamonu sınavında

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2.Lig’de son iki maçından 4 puan alan, düşme hattının üzerine çıkan Belediye Derincespor, Pazar günü sahasında şampiyon adayı Kastamonuspor’u konuk edecek. Derince Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

Kenan Meriç
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Derincespor, Kastamonu sınavında mask
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KASTAMONU İLE OYNAYACAK

Hafta içinde deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta İnegölspor ile 1-1 berabere kalan Derincespor, galibiyeti kaçırmıştı. Sarı-Lacivertli ekip, 33.hafta maçında bu kez sahasında lig ikincisi Kastamonuspor ile karşılaşacak.  Kendisini düşme hattının uzağında tutmak isteyen Derincespor, son 6 maçını kazanan Kastamonuspor karşısında puan almak istiyor.

OKAN VE ERAY SAKAT

Sarı-Lacivertli ekipte, bu kritik maç öncesinde eksikler var. Fethiyespor maçında sakatlanan kaleci Eray Birniçan, Kastamonuspor maçında da yok. Son İnegölspor maçında sakatlanan kanat oyuncusu Okan Baydemir’in de pazar günkü maçta oynamasının zor olduğu açıklandı. Sarı kart cezalısı olduğu için İnegöl’de forma giyemeyen forvet oyuncusu Ege Özkayımoğlu ise Kastamonu maçında sahada olacak.

# VAR, hafta

05 Nis 2024 - 18:06 - Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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