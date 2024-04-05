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Çorum FK son 5 maçta 13 puan aldı

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Kocaelispor’un Pazar günkü rakibi Çorum FK son haftalarda çıkışta.

Çorum FK son 5 maçta 13 puan aldı mask
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Son 5 maçta bileğe bükülmeyen ekibin bu sürece 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçirdi. İç Anadolu temsilcisinin bu sezonki iç saha karnesi ise çok iyi değil. Kırmızı-Siyahlılar kendi evlerinde oynadığı 14 maçın 7’sini kazandı, 7’sini kazanamadı. Evinde 5 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 23 gol atıp 17 gol yedi.

DEPLASMANDA 1 KEZ YENİLDİK

Bu arada 2012 yılında başlayan Kocaelispor-Çorum FK rekabetinde bugüne kadar oynanan 13 maçın 8’ini Kocaelispor, 3’ünü Çorum FK kazandı, 2 maç berabere bitti. Çorum’da oynanan 6 maçta Yeşil-Siyahlı ekibimiz sadece 1 kez kaybetti. Diğer 5 maçı temsilcimiz kazandı. Temsilcimiz rakibine deplasmanda en son 2017 yılındaki maçta 4-2’lik sonuçla kaybetmişti.

Kaynak: Spor Servisi

# kocaelispor

05 Nis 2024 - 18:10 - Spor --- Okunma

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