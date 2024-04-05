Play-Off finaline giden yolda keskin viraj

ÇORUM FK ÇOK FORMDA

Trendyol 1.Lig’de kötü gidişata flaş Göztepe galibiyetiyle son veren, yeniden Süper Lig umutlarını yeşerten Kocaelispor 29. hafta mücadelesinde Pazar günü Çorum FK’ya konuk olacak. Aynı puandaki iki takımın mücadelesinin oldukça zorlu geçmesi bekleniyor. Ev sahibi takım son haftalarda bir hayli formda. Maçtan çıkacak sonuç ligde üçüncülük yarışını yakından ilgilendiriyor. Yeşil-Siyahlı ekibimiz kazanmak, en kötü kaybetmeyerek ikili averajı elinde tutmak istiyor.

SAAT 13.30’DA BAŞLAYACAK

Yeşil-Siyahlı ekibimizde cezalı olan Davit ve Oğuz ile birlikte sakatlığı süren Fofana ile Giorgi takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Mustafa Gürsel’in son Göztepe maçının kadrosunda bir iki değişiklik yapması, savunmanın solunda Duhan’ın yerine Atila, orta alanda Mesut’un yerine Vukovic, forvette ise Cem’in yerine Ramil’e görev vermesi bekleniyor. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı TRT Spor ile BEIN Sports MAX-1 naklen yayınlayacak.

YİNE SEVİNDİRİN BİZİ- Altı haftalık kötü gidişata Göztepe maçında dur diyen Kocaelispor Pazar günkü Çorum deplasmanında da bu tabloyu yaşamak istiyor

(Hulusi Özdilek)

GÖZTEPE MAÇININ YILDIZI- Çarşamba akşamı attığı üç penaltı golüyle maçın yıldızı olan Candeias’tan Pazar günkü maçta da skora katkı bekliyoruz.

UZMALARDA SEVİNMİŞTİK- Ligin ilk yarısında sıkı mücadeleye sahne olan maçı uzatmalarda bulduğumuz golle 2-1 kazanmıştık.

Kaynak: Spor Servisi