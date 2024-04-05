Aranan 2 kişi İzmit'te yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İzmit'te 2 kişi yakalandı. Hakkında birden fazla kişi ile geceleyin silahlı yağma suçundan hakkında toplamda 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.G ve hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunan E.Y isimli şahıslar yakalandı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.