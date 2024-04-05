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Aranan 2 kişi İzmit'te yakalandı

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Hakkında yakalama kararı bulunan O.G. ve E.Y. isimli iki kişi İzmit'te yakalandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Aranan 2 kişi İzmit'te yakalandı mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İzmit'te 2 kişi yakalandı. Hakkında birden fazla kişi ile geceleyin silahlı yağma suçundan hakkında toplamda 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.G ve hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunan E.Y isimli şahıslar yakalandı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# Kocaeli, İzmit, ilçe

05 Nis 2024 - 18:46 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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