Yeşilova- Solaklar kavşağına üst geçit yapılamaz mı?

Proje kapsamında; D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 adet, TEM Otoyol kenarı kuzey yan yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edildi. 6,5 kilometre asfalt yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapıldı. Karadenizliler Mahallesi’ne yapılan dönel kavşakla da trafik akıcı hale getirildi. 2 şerit ve 12 metre genişliğindeki yeni yol, Yeşilova Mahallesi’ni Karadenizliler Mahallesi’ne bağlıyor.

Bölgedeki yolları kullananlar köprülü kavşağın trafiği çok rahatlattığını söylüyor.

Ancak yayalar için bazı sıkıntılar var. Kavşak üzerinde yayalar izin bir yürüyüş yolu planlanmış durumda ancak karşıya geçiş mesafesini çok uzatıyor. Üstelik kavşak için de bir de otobüs durağı ver. Bölgedeki marketi kullanmak için karşıdan karşıya geçmek zorunda olanlar başta olmak üzere üst geçit isteyenler çoğaldı.

Bir okurumuz, “belki planlaması da vardır. Ancak burada karşıdan karşıya geçişleri kolaylaştırmak için bir üst geçit istiyoruz. Bu konuda sesimiz olur musunuz” demiş. Biz de duyurmuş olalım.

Kavşak üstünde bir yürüyüş yolu var ancak karşıya geçmek için çok uzun zaman gerekiyor. Vatandaşlar bir üst geçit ile sorunun çözülmesini istiyor.