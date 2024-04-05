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Durak yeri değişti

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D-100 Karayolunda trafiğin en hareketli olduğu yerlerden birisi Kandıra Sapağı. Özüer AVM’nin bulunduğu bölümde yeni başlayan inşaatın yolu daraltması, bu bölgede bulunan toplu taşım araçları durak yerinin de devre dışı kalmasına neden oldu.

Süriye Çatak Tek
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Özellikle, Kartepe bölgesine giden toplu taşım araçları yolcularını artık bu bölgeden alamıyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle araç sirkülasyonunun arttığı bölgede durabilmek de zaten mümkün değil. Kartepe bölgesine giden yolcular, artık toplu taşım araçlarına güzergahın biraz daha batıya yakın bölümünde bulunan Opet Akaryakıt istasyonunun olduğu yerden almaya başladı. Ancak, şu bir gerçek ki, o bölgede zaman zaman trafik kilitlenecek ve sıkışıklık yaşanacak.

# araç, Kartepe

05 Nis 2024 - 19:37 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

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