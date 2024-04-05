Durak yeri değişti

Özellikle, Kartepe bölgesine giden toplu taşım araçları yolcularını artık bu bölgeden alamıyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle araç sirkülasyonunun arttığı bölgede durabilmek de zaten mümkün değil. Kartepe bölgesine giden yolcular, artık toplu taşım araçlarına güzergahın biraz daha batıya yakın bölümünde bulunan Opet Akaryakıt istasyonunun olduğu yerden almaya başladı. Ancak, şu bir gerçek ki, o bölgede zaman zaman trafik kilitlenecek ve sıkışıklık yaşanacak.