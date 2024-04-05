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Kayıkhane için adım bekleniyor

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Yenilenmesiyle ilgili karar alınan İzmit Kayıkhane için henüz bir adım atılmadı. Başta bölge sakinleri olmak üzere kent kamuoyunun durumu yakından takip ettiği kayıkhanede esnaf da artık bölgenin görünümünü önemsemiyor. 

Muhammet Emin Can
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Kayıkhane için adım bekleniyor mask
Kayıkhane için adım bekleniyor
Kayıkhane için adım bekleniyor
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ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKLİ

İzmit Kozluk Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’ne komşu bölgede, Seka Park ile İzmit Marina arasındaki alanda bulunan İzmit Kayıkhane’de durum her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Yaklaşık 8 ay öncesine göre bugün çok daha dağınık görüntüye sahip kayıkhane için çalışmaların yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda kayıkhane ile ilgili bir çalışma yapılacağını İzmit Balıkçılar ve Sandalcılar Derneği- Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Barbaros Akkuş açıklamıştı. Çalışma yapılacağı açıklanmış olsa da bugün için bölge ile ilgili herhangi bir adım atılmış değil. Hem bölge sakinleri hem de kent kamuoyunun takip ettiği bölge için harekete geçilmesi bekleniyor.

DAHA KÖTÜ BİR GÖRÜNÜME SAHİP

Kaderine terk edilen İzmit Kayıkhane’de bugün kıyıyla, kıyı gerisindeki alan arasına teller çekilmiş durumda fakat tellerin kıyı bölümü önünde ayrı kıyı gerisinde ayrı aşırı dağınık bir görüntü söz konusu. Bazı kayıklar denizden çıkarılmış ve tellerin dışındaki alana çekilmiş. Tellerin arkasındaki alan eskiye göre daha temiz olsa da tellerin kıyı bölümü ise geçtiğimiz aylara göre daha da kötü görünümde. Bölgedeki iskele hasarlı. İskelenin kıyıyla olan bağlantı bölümü ayrılmış, üzerindeki beton dökülmüş ve demirler ortaya çıkmış. Ayrıca bölgedeki kayık çekek yerlerinin korunma koşulları oldukça zayıf, bölge sakinleri asma kilitle alanlarını koruyor.

 

Kayıkhane için adım bekleniyor

DERME ÇATMA İSKELELER-Ana iskelenin kıyıyla olan bağlantı bölümü ayrılmış ve üzerindeki beton dökülmüş. Diğer yandan kötü görüntüdeki ufak iskeleler de var.

 

Kayıkhane için adım bekleniyor

TEKNELER DIŞARIDA-İzmit Kayıkhane alanına sığmayan kayıklar artık alandan çıkmış durumda.

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05 Nis 2024 - 20:25 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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