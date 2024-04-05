Asitle cesedini yok etmişler: Nurhan Ör cinayetinde iddianame hazırlanıyor

Herekeli ünlü halıcı Nurhan Ör’ün ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada polis 7 şüpheliyi gözaltına almıştı. Nurhan Ör’ü, İstanbul’a çağıran lise arkadaşının öldürdüğü, arkadaşının tuttuğu kişilerin ise cesedi Kartepe’de ormanlık alanda asitle yok ettikleri belirlendi. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklandı. Nurhan Ör’ün cansız bedenine ait hiçbir iz bulunamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ve iddianame hazırlığının devam ettiği öğrenildi.

TABUTSUZ CENAZE NAMAZI-Nurhan Ör’ün cenaze namazı, Körfez’de tabutu yerine güller eşliğinde kılınmıştı.