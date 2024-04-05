Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
05 Nis 2024 - 21:07- Asayiş G:

Asitle cesedini yok etmişler: Nurhan Ör cinayetinde iddianame hazırlanıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

İş insanı Nurhan Ör’ün vahşi bir şekilde katledilmesinin ardından 5 ay geçti. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Yargılamada iddianame hazırlığı sürüyor.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Asitle cesedini yok etmişler: Nurhan Ör cinayetinde iddianame hazırlanıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İSTANBUL’DAN KARTEPE’YE

Herekeli ünlü halıcı Nurhan Ör’ün ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada polis 7 şüpheliyi gözaltına almıştı. Nurhan Ör’ü, İstanbul’a çağıran lise arkadaşının öldürdüğü, arkadaşının tuttuğu kişilerin ise cesedi Kartepe’de ormanlık alanda asitle yok ettikleri belirlendi. Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6’sı tutuklandı. Nurhan Ör’ün cansız bedenine ait hiçbir iz bulunamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ve iddianame hazırlığının devam ettiği öğrenildi.

Asitle cesedini yok etmişler: Nurhan Ör cinayetinde iddianame hazırlanıyor

TABUTSUZ CENAZE NAMAZI-Nurhan Ör’ün cenaze namazı, Körfez’de tabutu yerine güller eşliğinde kılınmıştı.

# polis, sevk, İstanbul, Kartepe, Körfez

05 Nis 2024 - 21:07 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.956.413 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL