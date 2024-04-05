Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu

Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon hedefi tutmadığı için kanun gereği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir mektup gönderdi.

Başkan Fatih Karahan'ın imzasıyla yayımlanan mektupta önemli mesajlar yer aldı.

Enflasyon düşene kadar sıkı para politikasının süreceğine ilişkin vurgu dikkat çekti.

"ASGARİ ÜCRETTE TEK ZAM KRİTİK"

Metinde asgari ücrete ilişkin tek zam vurgusu da vardı.

Hükümet son 2 senedir temmuz ayında yaptığı ara zammın bu sene yapılmayacağını açıklamış; 2024 yılı için tek ücret belirlemişti.

Merkez Bankası'nın metninde de "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır." ifadesi yer aldı.

PARA POLİTİKASI

Para politikasında kararlılık mesajının verildiği metinde bu çerçevede ilerlemeye devam edileceği belirtildi.

Hedef olarak ise; enflasyonu geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulların sağlanması işaret edildi.

Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştıralacağı söylendi.

Gerektiğinde politika faizi artışına kapı kapanmadı.

Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek politika adımlarının da atılmaya devam edileceği belirtildi.

Kaynak: NTV