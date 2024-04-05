Kandıra’da Cengiz Kan’ın itirazına yanıt geldi

KAN SEÇİMİ İKİNCİ SIRADA TAMAMLAMIŞTI

31 Mart Pazar günü sandığa gidildi ve yerel yöneticiler seçildi. Bazı il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edilirken Kocaeli’de de Kandıra Belediye Başkanlığı seçimine itiraz edilmişti. Kullanılan oylar neticesinde ilk sonuçlara göre Kandıra Belediye Başkanlığı seçimini AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez birinci sırada tamamladı. Seçimi ikinci sırada bitiren aday ise Bağımsız Kandıra Belediye Başkan Adayı Cengiz Kan oldu.

İL SEÇİM KURULUNA BAŞVURDU

Ölmez ile Kan arasındaki oy farkı 885 olurken Bağımsız Aday Cengiz Kan, yaklaşık 2 bin 560 oyun geçersiz sayılması ve farkın az olmasından dolayı sonuçlara itiraz etti. İtirazını Kandıra İlçe Seçim Kurulu’na ileten Kan’ın bu itirazı kabul edilmedi. Gelişme üzere Cengiz Kan, itirazını Kocaeli İl Seçim Kurulu’na taşıdı, bayram sonrası itirazın sonuca bağlanması bekleniyor. Kan, il seçim kuruluna yaptığı itirazdan da olumlu bir karar çıkmaması halinde itirazını bir üst makama taşımayı düşünüyor.