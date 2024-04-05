8 film vizyona giriyor

KUNG FU 4

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Kung Fu Panda 4, Kung fu sevgisi sadece doyumsuz iştahıyla eşleşen ünlü panda Po'nun Çin'deki maceralarını konu ediniyor. Ölüme meyden okuyan maceraların ardından Ejderha Savaşçısı Po, artık dinlenmesi için Huzur Vadisi'nin Ruhani Lideri olarak görevlendirilir. Ancak bu yeni görev türlü sorunları da beraberinde getirir. Yeni ortağı ile birlikte Huzur Vadisi'ni Bukalemun'un pençelerinden korumaya çalışan Po, bu süreçte kahramanların en beklenmedik yerlerde ve şekillerde bulunabileceğini keşfeder.

HEP YEK: AŞİRET

Yönetmenliğini ve senaristliğini Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği Hep Yek: Aşiret, mafyanın kızını bir aşiretin elinden kurtarmaya çalışan Gürkan ve Altan'ın başlarına gelenleri konu ediniyor. Altan ve Gürkan, Yasemin’in düğünden kaçmasına neden olur. Bu durum üzerine ikili, İç Anadolu’nun en tehlikeli mafyasının kızı olan Yasemin’i, Hakkari’deki aşiretin elinden geri almak için zorlu bir maceraya girişir. Bu süreçte Ejder ve Engizisiyon Cemal’in ölüm tehditleri ile boğuan Altan ve Gürkan, Yasemin’i geri almaya çalışırken bir bir çuval inciri berbat ederek kendilerini türlü saçmalıkların içerisinde bulurlar.

GODZILLA VE KONG: YENİ İMPARATORLUK

Haftanın bilim kurgu filmlerinden Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk (Godzilla x Kong: The New Empire), hem kendilerinin hem de insanlığın varlığını tehdit eden devasa bir tehlikeye karşı güçlerini birleştirip birlikte savaşmak zorunda kalan Kong ve Godzilla’nın hikayesini konu ediniyor. Kudretli Kong ve korkunç Godzilla bilinmeyen bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyada gizlenmiş, hem kendi türlerinin hem de insanlığın varlığını tehdit eden ölümcül bir tehlikeye karşı güçlerini birleştiren Kong ve Godzilla, kendilerini zorlu bir savaşın içerisinde bulur.

EKİP: SİBERAY - GÜNEŞ FIRTINASI

Film, kötü planları olan bilgisayar korsanını bulmak için zorlu bir maceraya atılan Ekip Siberay’ın hikayesini konu ediniyor. Güneş fırtınası dünyayı etkisi altına almıştır. Bu tüm dünyada internetin kesilmesine neden olur. Yaşanan felaketi fırsat bilen kötü niyetli bir bilgisayar korsanı, birçok uygulamaya ve çevrimiçi oyunlara zarar verir. Bu sorunla ilgilenilmesi için oluşturulan dört kişilik ekibe Ekip Siberay da dahil olur. Ekip, internet gelmeden önce bilgisayar korsanını bulup, zarar gören platformları onarmak için özel bir sunucu kullanarak Siber Dünya’ya geçer.

İKİ GÖZÜM AHMET – SÜRGÜN

Özgür Tüzer, Aleyna Solaker ve Serdar Orçin’li oyuncu kadrosuyla vizyona girecek İki Gözüm Ahmet – Sürgün, 1957 yılında Malatya’da doğan ve 16 Kasım 2000’de Paris’te hayata gözlerini yuman Ahmet Kaya’nın 43 senelik kısa ömründeki yaşam ve toplumsal mücadelesini konu ediyor. Gençlik yıllarında çeşitli işlerde çalıştıktan sonra arkadaşlarının yardımı ile albüm yapan Ahmet Kaya, söylediği şarkılardan dolayı kendisini adliye koridorlarında bulur. Sol mücadelesi, türban yanlısı protestolarda kadınlara desteği ile hümanist tavrını ortaya koyan Kaya, ülkesinde terörist ilan edilip, zorunlu olarak gittiği Paris’te kardeşlik için mücadelesini sürdürür.

KÜFFAR

Küffar, bir cin kabilesi ile mücadele eden bir ailenin hikayesini konu ediniyor. Necati'nin ansız ölümü aile üzerinde büyük bir yıkım oluşturup, çocukların üzerinde karanlık bir gölge bırakırken, küçük kardeş Ömer'in sakatlığının acısına bir yenisini ekler. Ancak ailedeki sırlar ve büyüler, beklenmedik dönüşümler gerçekleştirir. İki kardeş arasındaki bağlar, sadece bedensel değil aynı zamanda ruhsal bir dönüşüme de kapı aralar. Anne Cevriye, ailenin en karanlık noktasında yer almaktadır. Büyünün gücü ruhlar için bir yolculuğa dönüşür. Bu dönüşüm, acı dolu geçmişle yüzleşmeyi ve geleceği yeniden şekillendirmeyi beraberinde getirir.

MUCİZE AYNALAR

Film, amatör bilim insanı Şahap Cenabettin'in kendi icadı olan, insanların hayallerini gerçeğe dönüştüren mucize aynaların hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

MAYMUN ADAM

Dev Patel'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi, bir adamın annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur etmeye devam eden yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor.