Hizbullah: Henüz İsrail'e karşı kullanmadığımız güçlerimiz var

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan saldırının, ekim ayından bu yana yaşanan olaylarda "dönüm noktası" olduğunu söyledi.

Nasrallah, saldırıya İran'ın yanıt vermesinin kesinlikle kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Nasrallah, örgütün hala silahları ve henüz İsrail'e karşı kullanmadığı güçleri olduğunu ifade etti.

İsrail, 1 Nisan'da, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğu ve büyükelçilik konutuna saldırı düzenlemişti.

13 kişinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısında, ölenler arasında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Reza Zahedi ve ikinci bir general ile muhafızların beş mensubu daha vardıu.

İran, saldırıya sert şekilde yanıt vereceğini duyurdu.

İsrail ise İran'ın tehditleri sonrası yedek askerleri göreve çağıracağını açıkladı.