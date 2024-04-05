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Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu

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Malatya'ya bayram tatiline giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpıştı. Kazada otomobildeki polis memuru, eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu mask
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Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Bozova ilçesi Arıkök Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Batuhan Akar’ın kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşı şeridine geçip İ.H.Y. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Halime, oğlu Tunahan (7) ile kızı Umay (3) kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti.

Batuhan Akar’ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Ailenin bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa’dan Malatya’ya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: İHA-AA

# polis

05 Nis 2024 - 21:24 - Türkiye --- Okunma

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