05 Nis 2024 - 21:24 - Türkiye

Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu

Malatya'ya bayram tatiline giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpıştı. Kazada otomobildeki polis memuru, eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti.