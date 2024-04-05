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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savcılarımızla bu işin peşindeyiz

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Katıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İstanbul'da 29 kişiye mezar olan binaya imar ruhsatını verenler kim? Savcılarımızla bu işin peşindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savcılarımızla bu işin peşindeyiz mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in iftar programında konuştu.  

Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savcılarımızla işin peşindeyiz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi, biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz, bunu kovalıyoruz. Kovalamaya devam edeceğiz.Sürekli işçinin emekçinin hakkından bahseden bu çevreler önceki gün Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 emekçiyle ilgili tek cümle kurmadılar." diye konuştu. 

"NÖBETİ SİZ GENÇLERE DEVREDECEĞİZ"

"Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı" diyen Erdoğan, "Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizi zafer sancağını burca dikecek ve gönül huzuruyla nöbeti sizlere (gençlere) devredeceğiz." dedi. 

Kaynak: NTV

# iftar

05 Nis 2024 - 21:15 - Türkiye --- Okunma

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