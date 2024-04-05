Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savcılarımızla bu işin peşindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRGEV'in iftar programında konuştu.

Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savcılarımızla işin peşindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi, biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz, bunu kovalıyoruz. Kovalamaya devam edeceğiz.Sürekli işçinin emekçinin hakkından bahseden bu çevreler önceki gün Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 emekçiyle ilgili tek cümle kurmadılar." diye konuştu.

"NÖBETİ SİZ GENÇLERE DEVREDECEĞİZ"

"Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı" diyen Erdoğan, "Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizi zafer sancağını burca dikecek ve gönül huzuruyla nöbeti sizlere (gençlere) devredeceğiz." dedi.

Kaynak: NTV