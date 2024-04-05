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Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı reddedildi

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Ardahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine ilişkin karar, İl Seçim Kurulunca reddedildi.

Ardahan'da seçimlerin yenilenme kararı reddedildi mask
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İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.

AK Parti İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

AK Parti'nin itirazını dün değerlendiren kurul, oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

CHP, İl Seçim Kuruluna giderek karara itiraz etti. Seçimlerin yenilenme kararı, İl Seçim Kurulunca reddedildi.

Kararın ardından CHP'nin adayı ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bağımsız Türk yargımızın titiz çalışması sonucu itirazımızın kabul olduğunu gördük. Değerli Ardahan halkı bizi ikinci kez bu şerefli göreve layık gördü." dedi.

Demir, önümüzdeki günlerde mazbatasını alacağını söyledi.

Kaynak: AA

# seçim, parti, AK Parti, ilçe, itiraz

05 Nis 2024 - 22:55 - Türkiye --- Okunma

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