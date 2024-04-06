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KSO Başkanı Zeytinoğlu:“İhracatta daralma var”

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İş dünyasının çatı kuruluşu olan TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, geçici dış ticaret verileri ile ilgili açıklamada bulundu. Zeytinoğlu, “Geçen yılın mart aynı ayına göre ihracatımız yüzde 4,1 daraldı. Geçen yılın mart ayında ihracatımız tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı” dedi. 

KSO Başkanı Zeytinoğlu:“İhracatta daralma var” mask
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TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLADI


Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, şunları söyledi; “Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımız yüzde 4,1 daraldı. Geçen yılın mart ayında ihracatımız tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı. 


İHRACATTA YÜKSEK SEVİYELERE ULAŞACAĞIZ


Önümüzdeki dönem Eximbank’ın fonlarının kullanılarak mevcut desteklerin daha da artırılması, en büyük ticaret partnerimiz Avrupa başta olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeler görmeyi temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden İtalya ile yüzde 9.1, Irak ile yüzde 7.6 artış olurken Almanya ile yüzde 12.6, ABD ile yüzde 3.9 ve İngiltere ile yüzde 0.2’lik gerilemeler olduğunu söyledi.

İTHALAT GERİLEDİ

KSO Başkanı Zeytinoğlu, mart ayında yapılan ithalatı da değerlendirdi. “Mart ayında ithalat 30 milyar 95 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7’lik gerileme olduğunu görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 9’luk,  hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 9.3’lük gerileme ve tüketim malları ithalatında yüzde 19.3 oranında artış var. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu değerlendirirken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

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06 Nis 2024 - 09:17 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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