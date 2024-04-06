Toyota işçisi bu kez hayal kırıklığına uğradı: Zam tatmin etmedi

Son iki yılda enflasyon sebebiyle standartlarının dışına çıkan otomotiv devi, 2022 yılında bir ilke imza atarak kasım ayında "Bir defaya mahsus" notuyla tüm Toyota çalışanlarına yüzde 35, taşeronda çalışanlara ise yüzde 28,5 oranında zam yaptı. Nisan ayındaki standart zam kararını duyuran Toyota Türkiye, bu kez beklentilerin altında kaldı. Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş, bilindiği gibi çalışanlarına nisan ayında zam yapıyor.

EN DÜŞÜK MAAŞA YÜZDE 19

Nisan ayıyla birlikte binlerce Toyota çalışanının "Acaba ne kadar zam yapılacak?" merakı ise yönetimin duyurusuyla son buldu. MEDYABAR editörünün edindiği bilgiye göre Toyota Türkiye, en düşük çalışan maaşına yüzde 19 oranında zam yaptı. Diğer çalışanlara yapılan zam oranı ise açıklanmadı. En düşük işçi maaşına yapılan zam oranının işçilerin beklentilerinin çok altında kaldığı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yılki zamlarla birlikte son 1 yıldaki zam oranı yüzde 88,7'e ulaştı.

Toyota'nın taşeron firma çalışanlarına maaş oranı ise henüz açıklanmadı.

Firmanın son iki yılda olduğu gibi önümüzdeki aylarda yeni zamlar yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi