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Körfezli tır şoförü hayatını kaybetmişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Geçtiğimiz günlerde Karasu’da meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden Körfezli Tanker Şoförü İsmail Acar’ın hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Körfezli tır şoförü hayatını kaybetmişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Körfezli tır şoförü hayatını kaybetmişti: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Olay geçtiğimiz gün Sakarya Karasu ilçesinde meydana geldi. Karasu Yeni Mahalle İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, E.G. idaresindeki 34 EFM 131 plakalı LPG tankeri, arıza nedeniyle yol kenarında duran 54 YZ 360 plakalı tahıl yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazada tankerin yedek şoförü İsmail Acar ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İsmail Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan E.G.’nin ise tedavisi sürüyor.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Körfez Hacıosman Mahallesi’nde oturan 2 çocuk babası İsmail Acar’ın cenazesi Sakarya’dan Körfez’e getirildi. Acar’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Körfez İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.  Olaydan sonra ise feci kazada hayatını kaybeden tır şoförünün kaza anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, İstanbul, Körfez

06 Nis 2024 - 10:10 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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