Sertif Gökçe’den 2 atama

Derince Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sertif Gökçe, ilk olarak Zeki Aygün döneminde başkan yardımcılığı yapan 4 ismi görevden almıştı. Gökçe, görevden alınan isimlerin yerine Mehmet Nuri Paşa ve Mehmet Turan’ı belediye başkan yardımcısı olarak atadı. Gökçe’nin atamalara devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

PAŞA VE TURAN GÖREVE ATANDI

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkanlığını kazanan Sertif Gökçe, 4 Nisan Cuma günü mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Gökçe görevi devraldıktan sonra ekibini kurmaya başladı. Zeki Aygün dönemindeki 4 başkan yardımcısının yetkilerini alan Gökçe, iki belediye başkan yardımcısını belirledi. Gökçe, Mehmet Nuri Paşa ve Mehmet Turan’ı belediye başkan yardımcısı olarak atadı. Paşa ve Turan sonrasında atamaların devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

PAŞA VE TURAN: Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Mehmet Nuri Paşa ve Mehmet Turan’ı belediye başkan yardımcısı olarak atadı.