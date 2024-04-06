Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Sertif Gökçe’den 2 atama

ABONE OL Google News Sayfamız

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, görevden aldığı 4 kişinin yerine 2 yeni atama yaptı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Sertif Gökçe’den 2 atama mask
Sertif Gökçe’den 2 atama
Sertif Gökçe’den 2 atama
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Derince Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sertif Gökçe, ilk olarak Zeki Aygün döneminde başkan yardımcılığı yapan 4 ismi görevden almıştı. Gökçe, görevden alınan isimlerin yerine Mehmet Nuri Paşa ve Mehmet Turan’ı belediye başkan yardımcısı olarak atadı. Gökçe’nin atamalara devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

PAŞA VE TURAN GÖREVE ATANDI

 

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Derince Belediye Başkanlığını kazanan Sertif Gökçe, 4 Nisan Cuma günü mazbatasını alarak göreve resmen başladı. Gökçe görevi devraldıktan sonra ekibini kurmaya başladı. Zeki Aygün dönemindeki 4 başkan yardımcısının yetkilerini alan Gökçe, iki belediye başkan yardımcısını belirledi. Gökçe, Mehmet Nuri Paşa ve Mehmet Turan’ı belediye başkan yardımcısı olarak atadı. Paşa ve Turan sonrasında atamaların devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Sertif Gökçe’den 2 atama
Sertif Gökçe’den 2 atama

PAŞA VE TURAN: Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Mehmet Nuri Paşa ve Mehmet Turan’ı belediye başkan yardımcısı olarak atadı.

# Sertif Gökçe, Derince Belediyesi, derince belediye başkanı sertif gökçe, Derince, başkan

06 Nis 2024 - 10:24 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.089.973 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL