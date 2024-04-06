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TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde akıcı bayram trafiği yoğunluğu

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Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde akıcı bayram trafiği yoğunluğu mask
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde akıcı bayram trafiği yoğunluğu
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde akıcı bayram trafiği yoğunluğu
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9 günlük Ramazan Bayramı tatilini aileleriyle memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu dün akşam saatleri itibariye başladı. TEM Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Ankara istikametinde trafiğin 3 şeritten iki şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünellerinde akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluğu Bekirdere Viyadüğünde azalırken, sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.

Öte yandan, D-100 Karayolunun İzmit şehir merkezi geçişi ve Derince ilçesi Liman Işıklar mevkiinde de yer yer yoğunluk olduğu gözlemlendi.

Tatilcilerin sorunsuz şekilde yolcuk yapmaları için İl Emniyet Müdürlüğü ekipler tedbirleri arttırırken, sürücülere hız yapmaması ve trafik kurallarına uyması noktasında uyarılarda bulundu.

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde akıcı bayram trafiği yoğunluğu
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde akıcı bayram trafiği yoğunluğu
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde akıcı bayram trafiği yoğunluğu

Kaynak: İHA

# İzmit, Derince

06 Nis 2024 - 10:53 İHA Kocaeli- Gündem --- Okunma

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