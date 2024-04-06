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Hyundai 150 işçi alacak

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Kocaeli’de kurulu bulunan Hyundai fabrikası 150 personel alacak.

Hyundai 150 işçi alacak mask
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Hyundai’den yeni yayınlanan ilana göre 150 işçiye iş başı yaptırılacak.

Hyundai fabrikasında çalışmak isteyenler için aranan Genel Nitelikler:

En az Lise veya MYO mezunu,

Üç vardiya sisteminde çalışabilecek,

Dinamik ve ekip çalışmasına yatkın,

Seri üretim temposuna ayak uydurabilecek,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli,

Kocaeli / Sakarya’da ikamet eden / edebilecek.

İş Tanımı:

Araç kaporta saçlarının üretilmesi ve paletlere yüklenmesi işlemleri,

Gaz altı, oksijen kaynağı uygulamaları,

Otomotiv boya işlemleri,

Otomotiv montaj işlemleri,

Araç kalite kontrol işlemleri,

Otomotiv parça sevkiyat işlemleri.

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Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, Kocaeli, araç

06 Nis 2024 - 10:56 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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