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Ford işçilerinden 15 bin TL tepkisi

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Ford’da çalışan işçilere 15 bin TL’lik kart verileceğinin açıklanmasının ardından işçiler daha fazlasını istediklerini duyurdu.

Ford işçilerinden 15 bin TL tepkisi mask
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Ford’un Gölcük Yeniköy Fabrikasında çalışan işçiler için, fabrika yönetimi işçilere 15 bin TL’lik Zercard verileceğini duyurdu. İşçiler ise yaptıkları üretime ve kırdıkları rekorlara 15 bin TL’lik kartın az olduğunu daha fazlasını hak ettiklerini söylediler. İşçiler sosyal medyadan yaptıkları açıklamada: "Fabrikanın verdiği 15 TL'ye dair; Elbette teşekkür de edeceğiz. Ancak her şeyi dışarı ile kıyaslayıp, vermezse vermezdi o zaten patron, gibi cümleler bize kazandırmaz. Burada hep beraber biz altın istemeseydik buna dair bir gürültü olduğunu bilmeseler vermezler. Ayrıca biz işçiler bu haldeyken işimiz şükür değil talep olmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ama daha fazlası hakkım bunu biliyorum!"

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, HER

06 Nis 2024 - 11:02 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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