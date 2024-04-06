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Engin Duymaz başkanvekili görevine getirildi

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MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, yeni dönemde meclise giremeyen Engin Duymaz’ı başkanvekili görevine getirdi. Duymaz göreve geldiğini sosyal medyadan duyurdu.

Yavuz Solmaz
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Engin Duymaz başkanvekili görevine getirildi mask
Engin Duymaz başkanvekili görevine getirildi
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DUYMAZ İLÇE BAŞKANVEKİLİ OLDU

Geçtiğimiz dönem İzmit Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili olan Engin Duymaz, 31 Mart yerel seçimlerinde meclise giremedi. Yeni dönemde mecliste yer almayacak Duymaz, İzmit İlçe Başkanvekili görevine getirildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Duymaz, “Duymaz, “MHP İl başkanım Murat Nuri Demirbaş'ın oluru ile MHP İlçe başkanım Kemal Okur'un tensipleri ile MHP İlçe başkan vekilliğine görevlendirildim. Teşkilatımıza hayırlı olsun. Beni bu kutlu davada bu göreve layık gören değerli başkanlarıma ve yöneticilerime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Engin Duymaz başkanvekili görevine getirildi

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06 Nis 2024 - 11:21 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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