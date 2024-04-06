Sigaraya büyük zammın ardından en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

2 sigara grubuna 9 TL ve 6 TL zam gelmesinin ardından yeni zamlar geldi. 2 sigara grubu daha sigara fiyatlarına zam yaptı.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından BAT ve TT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

BAT sigara grubuna ortalama 7 TL'lik zam gelirken zamlı sigara fiyatları bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Zam gelen bir başka sigara grubu ise TT oldu. TT sigara grubuna yapılan 6 TL zam, bugünden itibaren geçerli olacak.

Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira; BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira; TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira oldu.

JTİ sigara grubu ise zammın ardından 1 TL'lik indirime gitti. Yeni fiyatlara göre sigara grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira oldu.

Kaynak: Haber Merkezi