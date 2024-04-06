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Sigaraya büyük zammın ardından en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

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Sigaraya geçtiğimiz gün gelen büyük zammın ardından fiyatlar bir anda tavan yaptı. En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?

Sigaraya büyük zammın ardından en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu? mask
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2 sigara grubuna 9 TL ve 6 TL zam gelmesinin ardından yeni zamlar geldi. 2 sigara grubu daha sigara fiyatlarına zam yaptı.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından BAT ve TT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

BAT sigara grubuna ortalama 7 TL'lik zam gelirken zamlı sigara fiyatları bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Zam gelen bir başka sigara grubu ise TT oldu. TT sigara grubuna yapılan 6 TL zam, bugünden itibaren geçerli olacak.

Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira; BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira; TT sigara grubunun en pahalı sigarası 62 TL, en ucuzu 50 lira oldu.

JTİ sigara grubu ise zammın ardından 1 TL'lik indirime gitti. Yeni fiyatlara göre sigara grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, Türkiye, sosyal

06 Nis 2024 - 11:24 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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