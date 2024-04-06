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06 Nis 2024 - 12:18- Gündem G:

Fevziye’de tuvalet 9 lira oldu, vatandaş isyan etti

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Fevziye Caminin yanında bulunan ve İzmit Belediyesi tarafından kiralanan tuvalette bir zam daha geldi. Tuvalet ücreti 7 liradan 9 liraya çıkartılmasına isyan eden vatandaşlar, belediyenin artık bu duruma bir dur demesini istedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Fevziye’de tuvalet 9 lira oldu, vatandaş isyan etti mask
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YİNE ZAM GELDİ

 Uzun zamandır tuvaletlerin ücretleri ile ilgili sıkıntılar sık sık gündeme geliyor. İzmit Belediyesi tarafından birçok noktada tuvaletler ücretsiz hale getirilerken Fevziye Caminin yanında bulunan tuvalet ise ücretsiz yapılmadı. İzmit eski Belediye Başkanı Nevzat Doğan zamanında 8 yıllığına kiralanan ve ihale süreci bitmeyen tuvalettin işletmecisi tuvalet ücretine yeniden zam yaptı. Yeni zam ile birlikte Fevziye Caminin tuvaleti 9 liraya çıkarıldı.

 

KİM DUR DİYECEK

 Tuvalete yapılan zamma isyan eden vatandaşlar, “Bir tuvaletin ücreti 9 lira olması doğru değil. Üstelik bir yıl içinde önce 5 lira sonra 7 lira şimdi de 9 liraya yükseltildi. Belediye bu tuvaletleri ihaleye çıkartırken bir ücret zorunluluğu veya tarifesi getirmiyor mu? Ya da bu kadar fahiş fiyata karşı bir yaptırımı yok mu? Böyle halk belediyeciliği mi olur. Bir tuvalete gitmenin maliyeti 9 lira olmamalı. Gerçekten çok yüksek. Belediye bu duruma bir dur demeli” dedi.

# yeni, İzmit

06 Nis 2024 - 12:18 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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