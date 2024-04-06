Sürücüler dikkat! Cayrokopter sizi havadan izliyor

Kocaeli’de Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Kuzey Marmara Otoyolu'nda cayrokopterle havadan trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, 15 sürücüye trafik kurallarını ihlalden idari para cezası uygulandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda tatil süresince belirlenen zamanlarda cayrakopter havadan denetimlerine devam edecek.
Ramazan Bayramı Tedbirleri Kapsamında Denetimlere Devam Ediliyor@SeddarYavuz
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— TC Kocaeli Valiliği (@kocaelivaliligi) April 5, 2024