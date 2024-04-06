06 Nis 2024 - 12:22 - Asayiş

Sürücüler dikkat! Cayrokopter sizi havadan izliyor

Dün İzmit’te siren sesi ile alçak uçuş yapan Cayrokopter’i gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyememişti. Cayrokopter Kocaeli’de bayram trafiğini ve oluşabilecek kazaları havadan takip etti.