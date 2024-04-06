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Sürücüler dikkat! Cayrokopter sizi havadan izliyor

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Dün İzmit’te siren sesi ile alçak uçuş yapan Cayrokopter’i gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyememişti. Cayrokopter Kocaeli’de bayram trafiğini ve oluşabilecek kazaları havadan takip etti.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Sürücüler dikkat! Cayrokopter sizi havadan izliyor
Sürücüler dikkat! Cayrokopter sizi havadan izliyor
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Kocaeli’de Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, Kuzey Marmara Otoyolu'nda cayrokopterle havadan trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, 15 sürücüye trafik kurallarını ihlalden idari para cezası uygulandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda tatil süresince belirlenen zamanlarda cayrakopter havadan denetimlerine devam edecek.

# Kocaeli, Ramazan, para

06 Nis 2024 - 12:22 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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